Noelia le cuenta a su abuela que ya tiene fecha para su eutanasia: "Algún día estaremos juntitas, no tardaremos mucho"

Noelia, una joven de 25 años de Barcelona, recibirá la eutanasia este jueves 26 de marzo. Tras dos años de lucha judicial en el que se ha enfrentado a la oposición de su familia, ha logrado que la justicia le dé luz verde.

Su padre presentó un recurso para paralizar el proceso, pero la justicia determinó que Noelia sufría un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante". Algo que le llevará a quitarse la vida sin el apoyo de su padre.

Bea Osa ha podido hablar con Noelia en una entrevista exclusiva. Un testimonio en el que nos habla sobre los motivos que le han llevado a querer quitarse la vida, los abusos sexuales que sufrió, la turbulenta relación que tiene con su padre y cómo ha vivido la lucha judicial.

Durante la entrevista, vemos el momento en el que Noelia le comunica a su abuela que ya tiene fecha para su eutanasia. Ambas se funden en un fuerte abrazo, en el que las lágrimas hablan por sí solas.

"Algún día estaremos juntitas, no tardaremos mucho y seremos felices", le dice su abuela a Noelia. Un momento único y estremecedor que refleja el dolor de una joven que lleva dos años queriendo dejar de vivir.