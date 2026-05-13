Arde uno de los restaurantes que rescató Alberto Chicote: "Se me saltan las lágrimas de verlo así"

El ZM Isla del Ciervo era uno de los restaurantes más famosos de La Manga del Mar Menor (Murcia), no solo por sus servicios, sino también por ser el protagonista del primer programa de Servicio Secreto. En él, Alberto Chicote no solo rescataba el negocio, sino que lo reformaba por completo, dándole una imagen renovada y actual.

Esta misma mañana, el restaurante ardía en llamas, aunque por suerte no ha habido ningún herido. Una tragedia ante la que Chicote no ha tardado en pronunciarse.

"Quedó precioso después del programa y, por lo que sé, les estaba yendo muy bien", afirma Chicote, "por lo que se ve, ha quedado muy poco, se me saltan las lágrimas de verlo así".

Chicote ha insistido en mandar ánimos a los dueños y trabajadores del ZM Isla del Ciervo, a los que les desea que se repongan pronto de este devastador accidente. Un incendio que llega justo antes de la temporada alta.