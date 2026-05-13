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La historia de superación de Blanca Hervás, la olímpica en la que nadie confiaba: "Creían que no tenía la suficiente fuerza mental"

Es campeona del mundo de relevos y atleta olímpica, pero hubo un tiempo en el que nadie creía en que lo conseguiría. Sin embargo, ella siempre luchó por conseguir su objetivo.

Blanca Hervás

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Blanca Hervás es una de las deportistas más exitosas de nuestro país. Olímpica en París y campeona del mundo de relevos, la atleta no solo ha logrado hacer historia en el mundo del deporte, sino también vencer a las voces que decían que no lo lograría.

Pese a que Blanca siempre tuvo el sueño de ser atleta olímpica, hubo muchas personas que no creyeron en ella. Cuando entrenaba en Estados Unidos y se enfrentaba a sus peores momentos, Blanca siempre recibía la misma crítica: "No eres lo suficientemente fuerte mentalmente para el atletismo".

Todo cambió en 2024, cuando decidió volver a España y empezar a entrenar de cero con su entrenador de toda la vida. "En Estados Unidos, mi entrenadora y yo no teníamos la misma visión", afirma, "para mí el deporte es hobby".

Desde entonces, Blanca mejoró mucho y hoy hace balance de aquellos años tan difíciles: "Si hoy no hubiese vivido eso, no sé si tendría los méritos que tengo ahora".

En apenas unos meses se clasificó para los Juegos Olímpicos de París, bajó más de dos segundos su marca personal en una carrera histórica en Madrid y terminó convirtiéndose en campeona del mundo de relevos. Un logro que, más que profesional, ha sido personal. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

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