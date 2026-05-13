Omar Montes reacciona a las indirectas de Rocío Muñoz Martín: "Bastante tengo que solucionar en mi casa..."

Omar Montes ha reaparecido tras la polémica de su presunta paternidad. Después de que Rocío Muñoz Martín, una mujer hasta ahora anónima, afirmase que está embarazada del cantante, este ha elegido darle normalidad a la noticia, mostrándose en familia y junto a su pareja, Lola Romero.

Pese a que la primera reacción de Omar se hizo esperar, finalmente rompió su silencio ante los medios, aunque sin dejar a un lado la ironía. Es precisamente esa manera de afrontar la realidad lo que parece haber enfadado a Rocío Muñoz Martín, que ha publicado varias indirectas en sus redes. "Cuando la verdad se demora, el ridículo se adelanta", escribe la joven en su perfil.

En Y ahora Sonsoles, nuestra compañera Esther Ballardini le ha leído los mensajes de Rocío a Omar en directo. Sin embargo, el cantante elige de nuevo la ironía. "Bastante tengo que solucionar en mi casa con mi abuela preocupada con el hantavirus y las peleas de futbolistas y Florentino Pérez", advierte. Una respuesta que elude la gran pregunta: ¿es realmente Omar Montes el padre del futuro bebé de Rocío Martín?