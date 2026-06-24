La madre de la niña a la que Dani Martín llamó "maleducada": "La estoy educando escuchando tus canciones"

Dani Martín vuelve a estar en el centro de la polémica después de que se viralizara un vídeo de su último concierto en Córdoba. El cantante, que se encuentra actualmente en una gira con la que celebra sus 25 años de trayectoria musical, protagonizó un momento que ha dividido a muchos de sus seguidores.

Todo ocurrió cuando una niña levantó un cartel en el que le pedía subir al escenario. Al percatarse de ello, el artista respondió inicialmente con un "Luego te subo", pero acto seguido añadió: "Tú quieres ya". Cuando la menor asintió con la cabeza, el artista continuó con un comentario que ha generado numerosas críticas: "Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas", para rematar con un "estás muy maleducada".

Tras lo ocurrido, la madre de la menor confesó que no le pareció acertada la reacción del intérprete en aquel momento, ya que considera que una niña de once años no tenía por qué saber cómo gestionar la situación. "Quizá una niña de once años no entendió esa broma", señaló.

Además, le reprochó que "estoy criando a mi hija escuchando tus canciones" y aseguró sentirse decepcionada por lo sucedido. Aun así, tras informarse más sobre el artista, reconoce que este tipo de comentarios forman parte habitual de sus actuaciones: "Entiendo que en sus conciertos suele hacer ese tipo de bromas". Sin embargo, insiste en que su hija se sintió triste por lo ocurrido.

El artista ya ha pedido perdón publicamente recalcando que nunca hablaría mal a una niña, que en el momento pidió "un aplauso" para la menor y que dejen de sacar todo de contexto.

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