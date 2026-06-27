J Kbello vuelve a ganar la gala como Bruno Mars y cede su premio… ¡a Àngel Llàcer!

J Kbello ha vuelto a no tener rival en esta undécima gala de Tu cara me suena y el jurado le ha otorgado la máxima puntuación a Nia y a él tras su brillante recreación de la Super Bowl de Bruno Mars y Beyoncé.

Aunque el público de plató le ha dado su doce a Martín Savi por su imitación de Madonna, al conseguir el once, J Kbello ha vuelto a convertirse en el campeón de la noche, logrando su quinta victoria de la edición.

Después de agradecer el cariño del público y el jurado, J Kbello ha sorprendido a todos cediendo su premio a… ¡Àngel Llàcer! El presidente del jurado le había hablado al concursante de la Asociación Ahora dónde y quería que le donase los 3.000 euros. ¡Revive este emotivo momento en el vídeo de arriba!

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