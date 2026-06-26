¡Una noche mágica! Nos colamos en la fiesta de fin de temporada de Y ahora Sonsoles

Y ahora Sonsoles ha celebrado por todo lo alto el final de temporada. Una temporada que nos ha dejado grandes momentos y que continúa triunfando en las tardes de Antena 3.

Sonsoles Ónega y su equipo celebraron la llegada del verano y el cierre de temporada en una noche mágica y donde no faltó el 'glamour'. El brillo, los flecos y el vaquero fueron los protagonistas en una fiesta 'Coachella'.

Nos colamos en la fiesta, donde hemos podido hablar con Sonsoles Ónega y los colaboradores del programa, que han hecho balance de la temporada. ¡No te lo pierdas, al completo en el vídeo de arriba!

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