Desde dentro
¡Una noche mágica! Nos colamos en la fiesta de fin de temporada de Y ahora Sonsoles
Llega el verano y, con él, se acaba la temporada de Y ahora Sonsoles. Para celebrarlo, todo el equipo ha vivido una noche única de fiesta.
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Y ahora Sonsoles ha celebrado por todo lo alto el final de temporada. Una temporada que nos ha dejado grandes momentos y que continúa triunfando en las tardes de Antena 3.
Sonsoles Ónega y su equipo celebraron la llegada del verano y el cierre de temporada en una noche mágica y donde no faltó el 'glamour'. El brillo, los flecos y el vaquero fueron los protagonistas en una fiesta 'Coachella'.
Nos colamos en la fiesta, donde hemos podido hablar con Sonsoles Ónega y los colaboradores del programa, que han hecho balance de la temporada. ¡No te lo pierdas, al completo en el vídeo de arriba!
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