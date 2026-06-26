Ni su nombre figura en la lápida ni queda rastro de Carmen Sevilla en la casa donde nació

Carmen Sevilla fue una de las actrices más queridas de nuestro país, una artista que se ganó el cariño del público español no sólo por sus proyectos sino por su personalidad y ese carísma inigualable que derrochaba. Este fin de semana se cumplirán tres años desde que Sevilla falleció aquel 27 de junio de 2023.

Aunque nunca se ha hecho público el lugar donde descansa la actriz, ahora parece haberse encontrado su tumba, y, lo más sorprendente es que no tiene ni nombre. Muchos se preguntan si hay familiares que siguen visitándola ya que todo lo relacionado con su muerte se ha llevado con mucho secretismo. De hecho, estando viva y en una residencia situada a las afueras de Madrid, su hijo sólo permitía que fuesen a verla a parte de él: Augusto Algueró y Moncho Ferrer.

Las cenizas descansan en el cementerio de San Fernando, en Sevilla. 105 días sin ser recogidas tras su fallecimiento, una circunstancia que llamó poderosamente la atención. Según los vecinos, desde que fueron depositadas en el cementerio, ningún familiar ha vuelto a visitar la tumba de Carmen. Pese a ello, su recuerdo continúa muy presente y sigue más vivo que nunca entre la gente del pueblo.

Esther Ballardini se ha desplazado hasta el barrio donde nació y creció la artista para conocer cómo perdura su recuerdo. La reportera confirma para el programa que sus cenizas descansan en el cementerio, pero en las calles del barrio no ha encontrado ningún homenaje ni absolutamente nada que recuerde a la artista en el edificio donde tantos buenos momentos pasó.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas