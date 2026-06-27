La undécima gala de Tu cara me suena vibra entre Super Bowls, emotivos homenajes y espíritu veraniego

¡Cómo hemos disfrutado con la undécima gala de la edición! Los concursantes de Tu cara me suena no dejan de sorprendernos y emocionarnos con sus números y, al igual que le pasa a Àngel Llàcer, nos da pena que estemos entrando en la recta final de la edición.

J Kbello fue el encargado de abrir la gala junto a Nia como Bruno Mars y Beyoncé y volvió a llevarse el triunfo de la gala al obtener la máxima puntuación del jurado y el once del público con su espectacular número de Super Bowl.

El espíritu veraniego llegó de golpe al programa con un Anibal Gómez magnético interpretando ‘La tía Enriqueta’ de Chimo Bayo y con Leonor Lavado recuperando el ‘Vive la vida’ de Gusanito.

Paula Koops se trajo a Miki Núñez para recrear un dueto de cine que habían hecho hace muchos años Manel Fuentes y Angy Fernández. Los dos cantantes emocionaron y derrocharon química como Nicole Kidman y Robbie Williams.

Cristina Castaño nos tocó el corazón con una sentida y delicada interpretación de ‘Alfonsina y el mar’ de Silvia Pérez Cruz y Jesulin de Ubrique rindió homenaje a Jarabe de Palo con el tema 'Depende'.

Martín Savi y Sole Giménez también brillaron en esta gala y se llevaron una gran ovación del público. El primero, tras cantarle a Argentina como Madonna y la segunda, al interpretar ‘El universo sobre mí’ de Amaral.

María Parrado protagonizó una actuación muy especial al actuar con el equipo de atrezzo del programa sobre el escenario. Su Olivia Dean enamoró al público y al jurado y la joven se emocionó hablando del gran equipo que hay detrás de Tu cara me suena

Después de la imitación de Carlos Serrano-Clark como Héroes del silencio, el público y el jurado repartieron sus votos y dictaron sentencia. ¿Creéis que habrá sorpresas en esta recta final de Tu cara me suena? ¡Nos vemos el viernes que viene!

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