Un agricultor embiste con su tractor el coche de un cobrador que le reclamaba una deuda: "Lo veis en los vídeos, me insulta"

Epi Fernández, un agricultor de Villamuñío, arrolló con su tractor el coche de un cobrador de morosos. Según los hechos que relata, el cobrador se desplazó hasta los terrenos donde trabajaba el agricultor para exigirle el pago de una deuda pendiente. Ante esta situación, Fernández reaccionó de forma violenta y embistió el vehículo con la pala de su tractor, causándole importantes daños sin pensárselo dos veces.

Epi confiesa para el programa de Y ahora Sonsoles que es cierto que tiene una deuda de mil euros pero que no es la primera vez que viene a buscarle, dando la casualidad de que el protagonista no estaba presente. Fueron su mujer y su hermana las que le llamaron llorando ante esta situación. Este agricultor asegura que también ha recibido insultos y acoso por parte del cobrador: "Lo veis en los vídeos, me insulta".

Recalcando que no es un plato de buen gusto para nadie, este agricultor dice que estaría dispuesto a arreglar la situación, pero, por vía judicial, procurador o abogado y ahí, verían si realmente debe algo y a quién.

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