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Gala 11 | Actuación

Martín Savi canta a Argentina: su Madonna pone en pie al público de Tu cara me suena

El argentino ha emocionado a los espectadores con un tema lleno de sentimiento hacia su tierra.

Martín Savi canta a Argentina: su Madonna pone en pie al público de Tu cara me suena

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Patri Bea
Patri Bea
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Martín Savi se trajo la semana pasada al mejor David Bisbal posible para recrear el dueto con Luis Fonsi. Mikel Herzog Jr. y él crearon magia en plató y nos erizaron la piel con el tema ‘Aquí estoy yo’.

¡Menuda dupla! Martín Savi y Mikel Herzog Jr. nos erizan la piel como Luis Fonsi y David Bisbal

Después de haber brillado como Adele y de haber conseguido su primera victoria, el pulsador ha querido que Martín Savi vuelva a asumir el reto de imitar a una mujer y le ha dado a… ¡Madonna!

Para Martín Savi, ha sido un reto y una responsabilidad meterse en la piel de la artista estadounidense, especialmente porque ha interpretado el tema ‘Don’t cry for me Argentina’, en el que ha recordado a esa tierra suya que tanto echa de menos.

El argentino ha conseguido tocarle el corazón al público con una actuación tan emotiva como potente. ¡Nos ha puesto los pelos de punta! ¡Revive su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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La actriz ha interpretado un tema cargado de sentimiento y delicadeza y ha emocionado al público y al jurado.

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El cómico ha montado una auténtica fiesta en plató interpretando un tema que no pasó desapercibido en la década de los 2000.

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