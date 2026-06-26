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Derek será uno de los primeros hombres embarazados de España: "Tengo miedo porque la sociedad no está preparada"

Es un hombre, pero el sueño de su vida siempre ha sido tener un hijo. Hoy, nos cuenta cómo ha logrado cumplirlo.

Derek

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Derek Labandeira, un hombre trans de 29 años, está un paso más cerca de cumplir el mayor sueño de su vida: convertirse en uno de los primeros hombres embarazados de España. Le queda muy poco para poder cumplirlo, ya que ya forma parte de la lista de espera de la Seguridad Social para someterse a un tratamiento de inseminación.

Derek tiene el sueño de gestar a un hijo desde los 14 años. Durante mucho tiempo creyó que tendría que renunciar a ese deseo, pero el apoyo y la ilusión de sus familiares y amigos le ha hecho apostar por ello.

"Yo salía llorando de las consultas médicas porque no me entendían, me he sentido muy solo", confiesa, "me mudé a Barcelona y ahí sí que me entienden".

Aunque reconoce que le emociona pensar en el embarazo, también admite sentir miedo por la reacción de la sociedad. Le preocupan las miradas y el posible rechazo que pueda despertar la imagen de un hombre embarazado, una realidad todavía poco habitual. "Tengo miedo porque la sociedad no está preparada", señala Derek.

Pese a las dificultades, Derek afirma que merece la pena luchar por formar la familia que siempre ha querido. Su historia representa, asegura, la posibilidad de que ninguna persona tenga que elegir entre su identidad y el deseo de ser madre o padre.

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