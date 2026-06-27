¡Hipnótica! María Parrado se luce sobre el escenario de Tu cara me suena como Olivia Dean

María Parrado está demostrando ser una gran concursante con las imitaciones que está haciendo en Tu cara me suena. La gaditana triunfó como Ana Mena y Rosalía y nos llevó a una jovencísima Isabel Pantoja en la pasada gala.

A un paso de entrar en la recta final, el pulsador ha querido que María Parrado imite a una joven cantante y compositora británica que ha saltado a la fama en los últimos años con sus temas: Olivia Dean.

María Parrado ha interpretado sobre el escenario de Tu cara me suena un tema que se ha viralizado como la espuma en los últimos meses en redes sociales ‘So easy (to fall in love)’ y ha contado en plató, además de con los bailarines, con el equipo de atrezzo del programa.

La gaditana ha aportado sensibilidad, dulzura y carisma y ha vuelto a sorprendernos con una actuación digna de la recta final a la que nos acercamos. ¡Revive su actuación completa en el vídeo de arriba!

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