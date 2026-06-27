¿Quiénes serán los finalistas? Así se encuentra la clasificación de Tu cara me suena tras la undécima gala

Tras conseguir su quinta victoria de la edición, J Kbello se dispara en lo alto de la clasificación con 232 puntos, aunque María Parrado y Cristina Castaño continúan con la lucha con 217 y 210 puntos, respectivamente.

Martín Savi cambia de centena en esta gala al llegar a los 200 puntos y Paula Koops se acerca a esa cuarta plaza con 182. A nueve puntos se encuentra Sole Giménez, que, a día de hoy, acumula 173.

Aníbal Gómez con 135 puntos, Jesulín de Ubrique con 126 y Leonor Lavado con 109 son los que cierran la clasificación en estos momentos. ¿Habrá alguna sorpresa antes de la final? ¡Nos vemos la semana que viene!

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