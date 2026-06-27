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Gala 11 | Clasificación

¿Quiénes serán los finalistas? Así se encuentra la clasificación de Tu cara me suena tras la undécima gala

J Kbello continúa disparándose en lo alto de la clasificación y está cada vez más cerca de conseguir esa primera plaza en la final.

¿Quiénes serán los finalistas? Así se encuentra la clasificación de Tu cara me suena tras la undécima gala

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Patri Bea
Patri Bea
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Tras conseguir su quinta victoria de la edición, J Kbello se dispara en lo alto de la clasificación con 232 puntos, aunque María Parrado y Cristina Castaño continúan con la lucha con 217 y 210 puntos, respectivamente.

Martín Savi cambia de centena en esta gala al llegar a los 200 puntos y Paula Koops se acerca a esa cuarta plaza con 182. A nueve puntos se encuentra Sole Giménez, que, a día de hoy, acumula 173.

Aníbal Gómez con 135 puntos, Jesulín de Ubrique con 126 y Leonor Lavado con 109 son los que cierran la clasificación en estos momentos. ¿Habrá alguna sorpresa antes de la final? ¡Nos vemos la semana que viene!

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