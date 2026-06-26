La abuela de Omar Montes, ingresada en plena polémica por el supuesto embarazo de Rocío Muñoz

Después de todo el revuelo por el embarazo de Rocío Muñoz, quien asegura esperar un hijo de Omar Montes, han surgido nuevos rumores de indirectas. Tras haber concedido algunas entrevistas para el programa y haber subido mensajes a sus redes sociales, Rocío confiesa que parte del circulo cercano de Omar le han dicho que el cantante tiene ganas de ver al bebé, refiriéndose a él como O.M.

Tras esta publicación en Instagram por parte de la esteticista, Omar sube una historia de un anillo grande donde aparecen las siglas O.M grabadas y una canción titulada: 'Perdóname mi amor". Algo que, parte de su público, ha relacionado como indirecta hacia Rocío, y otros, hacia su pareja actual, Lola Romero, en forma de disculpas por todo lo que está sucediendo.

Pese a que Rocío está feliz por el nacimineto de su futuro hijo, el entorno del artista no lo está viviendo de la misma manera. Nuestra colaboradora Bea Cortázar revela que la abuela de Omar podría no estar llevando bien esta nueva polémica del embarazo y que actualmente se encuentra ingresada en el hospital, aunque las causas se desconocen, se sabe que "se ha encontrado muy mal en casa", algo que ha dejado muy preocupados a todos los familiares.

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