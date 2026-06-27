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Gala 11 | Pulsador

¡Jesulín de Ubrique actuará con María José Campario!: descubre todos los retos de próxima gala

La casilla ‘Trae a tu pareja’ ha causado revuelo en plató, ya que el gaditano deberá imitar a Amistades Peligrosas junto a su mujer la semana que viene.

¡Jesulín de Ubrique actuará con María José Campario!: descubre todos los retos de próxima gala

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Patri Bea
Patri Bea
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El pulsador ha vuelto a sorprender a los concursantes con una nueva casilla. En este caso, a Jesulín de Ubrique, que ha querido que la semana que viene traiga a su pareja para imitar a Amistades Peligrosas. ¡Así que María José Campanario estará en el programa!

Sole Giménez también deberá traer a alguien para recrear el dueto de Lady Gaga y Tony Bennett, Aníbal Gómez se convertirá en Samantha Fox, Paula Koops en Dolly Parton y María Parrado se meterá en la piel de Céline Dion.

Además, J Kbello imitará al vocalista de Imagine Dragons, Cristina Castaño será Dua Lipa, Leonor Lavado hará de Luz Casal y Martín Savi se convertirá en Luis Miguel. ¡Que ganas de que llegue la próxima gala!

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