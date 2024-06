El mensaje de Encarni a su acosador: "Si quieres que me quite la vida no lo vas a conseguir, voy a ir a por ti con la ley en la mano"

La pesadilla de Encarni parece no tener fin. Hace unas semanas denunció en Y ahora Sonsoles el acoso que sufría por parte de su expareja, que ha vuelto a actuar esta vez publicando su número de teléfono en una web de citas.

Desde entonces los mensajes que recibe son constantes y, por si fuera poco, su expareja también ha realizado pedidos a su nombre. Por ejemplo, el encargo a una pescadería por valor de 200 euros.

Un acoso que no termina y al que se suman también nuevas amenazas con vídeos y fotografías en redes sociales. Publicaciones que van acompañadas por llamadas telefónicas desde números ocultos.

En Y ahora Sonsoles hemos vuelto a hablar con Encarni, que quiere que se haga justicia y conseguir, de una vez, vivir tranquila. Nos ha contado que está muy nerviosa, y lleva ya seis denuncias contra él. "No puedo más con este acoso", ha dicho.

Cada día, su expareja sube varios vídeos y publicaciones amenazándola e insultándola, y ella, cuando dejó la relación, quiso que se acabara para siempre pero él no la deja en paz.

Cuando denuncia, la policía le dice que no se preocupe y que la van a proteger, pero como no dan con él no pueden enviarle las notificaciones. "Yo creo que va a llegar hasta el final", ha dejado claro.

Encarni ha asegurado que ha decidido contar su historia en televisión porque, si él la mata, quiere que quede constancia y se busquen responsabilidades.

"No estoy amparada por nada ni por nadie", ha dicho, y le ha dejado claro un mensaje a su acosador. "Si quieres que me quite la vida, no lo vas a conseguir porque voy a ir a por ti con la ley en la mano", ha dicho.