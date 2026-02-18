Antena3
Así funciona la figura de 'alumno observador' para frenar el bullying: "Algunos nos ven como chivatos"

Ante el aumento del acoso escolar en la aulas de nuestro país, nace una figura clave para prevenirlo: los alumnos observadores. Son ellos mismos los que avisan a los profesores si detectan que alguien está sufriendo acoso.

El reciente suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena (Málaga) ha hecho saltar las alarmas en las aulas de nuestro país. Según sus padres, la joven estaba siendo víctima de acoso escolar y podría ser eso precisamente lo que le llevó a quitarse la vida.

Ante el aumento del acoso en los centros escolares, ha nacido una figura en la que se trata de prevenir y detectar el bullying desde dentro, desde los propios alumnos. Se les llama 'alumnos observadores'.

Rocío y Martina son dos alumnas de un colegio que llevan siendo alumnas observadoras varios años. Todos saben que lo son porque son los propios alumnos los que lo han votado. "Algunos nos ven como chivatos, pero hay mucha confianza con los profesores", aseguran.

En caso de detectar un caso de bullying, los alumnos observadores deben avisar a los profesores. "El profesorado es el que se encarga, el alumno no tiene las herramientas", señalan. ¿Qué opinas de esta nueva figura? ¡Dale al play para verlo al completo!

