Encuentran muerto al perro de Pablo con el que intentaron extorsionarle: "Teníamos la esperanza de que nos lo devolvieran"

Tras perder a su perro Cairo, Pablo ofreció una recompensa a quien lo encontrara. Pronto empezó a recibir mensajes en los que amenazaban con matar al animal si no pagaba y, desgraciadamente, el trágico final se ha cumplido. ¿Fue Cairo realmente secuestrado?

Pablo

Pablo llevaba dos semanas con el corazón en un puño tras perder a sus dos perros. Uno de ellos apareció, pero del otro, Cairo, no había rastro por lo que Pablo decidió ofrecer una recompensa de 300 euros en redes para aquel que lo encontrara.

Al poco tiempo, alguien comenzó a mandarle mensajes en los que asegura tener a Cairo. El presunto secuestrador amenazaba con matarlo si Pablo no le pagaba y llega a citarle en una gasolinera, solo.

Cuando va de camino, silencian su teléfono y le hacen creer a su mujer que han secuestrado a Pablo junto a Cairo. Esta llega a pagar hasta 3.000 euros a los falsos secuestradores, hasta que descubre que todo era mentira.

Tras días de incesable búsqueda, se confirma el peor de los finales: Cairo ha aparecido sin vida y con signos de violencia: "Era como si alguien le hubiera arrastrado o intoxicado".

Ahora, la investigación continúa abierta y la familia de Cairo exige justicia. "Era mi colega, mi familia", sentencia Pablo, con el corazón roto.

