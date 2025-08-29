Mar Segura recuerda a Olivia Valère, reina de la noche marbellí: "Trataba igual a príncipes, nobles y famosos"

La discoteca Olivia Valère fue el lugar por excelencia de la jet set marbellí. Allí, sus fiestas seducían y captaban a miles de personas que disfrutaban de la noche de la Marbella dorada.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Mar Segura, gran amiga de Olivia Valère, que nos ha contado por qué esta fue una visionaria durante uno de los momentos más exitosos de nuestro país.

"Ella decía que el club era su casa", nos cuenta Mar Segura. Esta recuerda que la primera vez que Olivia visitó Marbella, se enamoró y supo ver que allí había un negocio.

Por las fiestas de Olivia pasaban personajes como Ana Obregón, Joaquín Cortés, Gunilla Von Bismarck o Julio Iglesias: "Trataba igual a príncipes, nobles y famosos".

Su discoteca era mucho más que un negocio: un estilo de vida. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado Mar en el vídeo de arriba!