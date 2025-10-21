Revive la entrevista completa a Taburete en El Hormiguero

El buen ambiente ha sido protagonista con Taburete en El Hormiguero. Los músicos han compartido momentos divertidos, historias de gira y esa naturalidad que los hace tan auténticos.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre el origen del nombre del grupo. Willy ha contado que le hubiese gustado que se llamase Altramuz y ha desvelado que durante un tiempo se llamo Altramuz y Taburete.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado al propio cantante por la bronca que le echó David Summers por subir borracho a un escenario junto a Hombres G. "Acabé muy pedo", ha dicho entre risas contando lo que le reprochó el vocalista del mítico grupo.

Además, también ha habido tiempo de repasar el paso de Willy por El Desafío. El artista estará en la próxima temporada y ha desvelado que fue una de las mejores experiencias de su vida.