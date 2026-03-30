Lorena Vázquez, sobre la inminente operación de nariz de Lucas: "Será en abril, en una de las mejores clínicas de Barcelona"

Lucas González, integrante de Andy y Lucas hasta su polémica separación, está muy cerca de operarse la nariz. Tras confesar que se sometió a una operación estética en la que no siguió las recomendaciones médicas, el cantante quiere operarse de nuevo para arreglársela.

En Y ahora Sonsoles hemos podido ver a Lucas González saliendo de una revisión médica. Pese a que ha tenido que esperar para poder operarse de nuevo, parece que el momento está cada vez más cerca.

Según nos cuenta Lorena Vázquez, la nueva operación está prevista para el próximo mes de abril, en una de las mejores clínicas de Barcelona. "Está muy contento y ha podido ver cómo le va a quedar", afirma nuestra colaboradora.

Pese a que el calvario de Lucas por su nariz parece que terminará pronto, Lorena Vázquez advierte que ha tenido dificultades hasta el último momento. "Le ha costado mucho encontrar un equipo médico que pueda atenderle", señala, "tienen que reconstruirle toda la parte interna".

Ahora, queda esperar a que Lucas se someta de nuevo a una cirugía. ¿Cómo será su nueva nariz? ¡Dale al play para enterarte de todo!