El incendio en Los Gallardos obliga a desalojar un camping con más de 700 personas: "La Guardia Civil nos echó, queda todo cerrado hasta nueva orden""

Rafael Ruiz Toledano, cocinero en el restaurante del camping y uno de los afectados, cuenta que todo ocurrió en cuestión de minutos. "Ayer por la tarde se vio una mancha muy negra de humo y, a los cinco minutos, vino la Guardia Civil, Protección Civil y nos echó a todos del camping", ha relatado.

Los desalojados pasaron la noche fuera del recinto. Primero fueron trasladados a un albergue de Los Gallardos. Después, a un municipio cercano, donde permanecieron hasta que la situación se estabilizó.

"El incendio se quedó a un kilómetro del camping"

El fuego llegó a situarse a apenas un kilómetro del camping. Una cercanía que hizo que muchos vivieran momentos de tensión. "La verdad es que el incendio se ha quedado a un kilómetro como mucho del camping. Ahora lo que hay es mucho humo y ha habido que cerrarlo todo", explica.

Aunque algunos campistas han podido regresar al recinto, las autoridades mantienen el camping cerrado por la gran cantidad de humo. "Hemos vuelto, pero automáticamente nos han dicho que, por el tema del humo, se queda todo cerrado hasta nueva orden", señala.

Rafael también confirma que la mayoría de las personas alojadas en el camping son extranjeras, muchos de ellos de origen británico, aunque también había algunos españoles. Mientras tanto, los medios aéreos siguen trabajando en la zona para tratar de controlar el incendio.

Un noche que recordarán los vecinos de este municipio almeriense, que tratan de volver a la normalidad poco a poco.

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