Un panel redondo para Guille que se lleva 1.050 euros y ¡con reivindicación incluida!

Guille lo estaba haciendo muy bien en este panel de ¡Molestas tio!, además, ha caído en el gajo de vacaciones de 500 euros, lo que le ha ayudado mucho para sumar rápidamente una gran cantidad en el marcador.

Pero lo mejor ha sido cuando ha caído en el exprés, el concursante, que además ha sido muy rápido resolviendo paneles durante todo el programa, lo ha tenido muy claro, lo ha levantado y ha ido diciendo letras hasta sumar 1.050 euros. ¡No ha dejado a sus compañeras ni intentarlo!

La frase del panel, que trataba sobre el poco espacio para colocar las maletas en los trenes, también ha dado que hablar. A Jorge Fernández le ha resultado muy gracioso la forma en que algún miembro del equipo del programa lo ha escrito: “No sé quién habrá hecho este panel, pero está muy cabreado”, ha dicho el presentador entre risas. Parece que los paneles de La ruleta de la suerte también sirven para reivindicar... ¡No te pierdas el vídeo!

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