MEJORES MOMENTOS | 10 JULIO
La mala suerte de Anita con el 'Se lo doy'¡Sus compañeros estaban deseando que fallara!
Anita ha conseguido bastante dinero en este panel, pero lo ha perdido todo por culpa del se lo doy y, finalmente, ha decidido resolver el panel por una cantidad mucho menor.
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Tras resolver el panel de Karol G, Anita se ha venido arriba y ha empezado con muy buen pie este nuevo panel de La ruleta de la suerte. Sin embargo, la puntería le ha traicionado y ha perdido los 600 euros que tenía en su marcador, que ha decidido dárselos a Guille.
Parecía que iba a recuperarse de este golpe, porque seguidamente ha caído en los 1.000 euros y como había dos de la letra ‘R’ se ha colocado con 2.000 euros en una tirada. Lo que no nos podíamos esperar es que Anita iba a volver a caer en el se lo doy… Esta vez ha decidido dárselo a su compañera. “¡Le ha salido muy bien la repartición a Vanesa!”, ha añadido Jorge Fernández para darle un toque de humor a la situación.
Pero, al final, ninguno de sus dos compañeros ha podido aprovecharse de lo que les había dado Anita, porque, aunque no ha tenido muy buena suerte tirando y no ha podido sumar mucho dinero, la concursante no ha querido arriesgarse más y ha decidido resolver por 112 euros. ¡Menos es nada! ¡No te pierdas el vídeo!
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