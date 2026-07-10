La mala suerte de Anita con el se lo doy. ¡Sus compañeros estaban deseando que fallara!

Tras resolver el panel de Karol G, Anita se ha venido arriba y ha empezado con muy buen pie este nuevo panel de La ruleta de la suerte. Sin embargo, la puntería le ha traicionado y ha perdido los 600 euros que tenía en su marcador, que ha decidido dárselos a Guille.

Parecía que iba a recuperarse de este golpe, porque seguidamente ha caído en los 1.000 euros y como había dos de la letra ‘R’ se ha colocado con 2.000 euros en una tirada. Lo que no nos podíamos esperar es que Anita iba a volver a caer en el se lo doy… Esta vez ha decidido dárselo a su compañera. “¡Le ha salido muy bien la repartición a Vanesa!”, ha añadido Jorge Fernández para darle un toque de humor a la situación.

Pero, al final, ninguno de sus dos compañeros ha podido aprovecharse de lo que les había dado Anita, porque, aunque no ha tenido muy buena suerte tirando y no ha podido sumar mucho dinero, la concursante no ha querido arriesgarse más y ha decidido resolver por 112 euros. ¡Menos es nada! ¡No te pierdas el vídeo!

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