Un trampantojo
Antonio Resines cocina junto a Joseba Arguiñano: receta de Chipirones Pelayo con falso arroz negro
El actor se ha estrenado en los fogones donde se considera un novato junto al hijo de Karlos Arguiñano. Disfruta de esta original receta de Chipirones Pelayo con falso arroz negro.
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Ingredientes (2 p.)
Para los chipirones pelayo:
- 8 chipirones limpios con sus tentáculos
- 4 cebolletas
- 2 pimientos verdes
- 5 dientes de ajo
- 40 g de harina
- 40 g de pan rallado
- 50 ml de brandy
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- perejil
Para el falso arroz:
- 1 calabacín
- 2 bolsas de tinta de chipirón
- 50 ml de caldo de pescado
- aceite de oliva virgen extra
- sal
Elaboración:
Para la fritada, calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Corta las cebolletas en juliana, retira el rabo y las semillas de los pimientos y córtalos de modo similar. Introduce todo en la sartén. Pela 3 dientes de ajo, pícalos finamente y agrégalos. Sazona y pon todo a pochar a fuego suave durante 25 minutos aproximadamente. Vierte el brandy y flambea. Retira del fuego y reserva la fritada en un bol. Conserva la sartén tal y como está, sin limpiarla.
Para hacer el falso arroz, pela el calabacín y córtalo en tiras y las tiras en daditos pequeños. Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén y saltea el calabacín durante 2-3 minutos. Añade la tinta de chipirón y el caldo, sazona y mezcla bien. Cocina durante 5 minutos aproximadamente, hasta que reduzca el líquido.
Pela y pica finamente dos dientes de ajo y ponlos en un bol con un chorro de aceite y una pizca de sal. Introduce los tentáculos y deja que se maceren unos minutos. Incorpora la harina y el pan rallado y mezcla bien.
Pon abundante aceite en un cazo (unos 300 ml), introduce los tentáculos y fríelos a fuego fuerte durante 1 minuto aproximadamente, hasta que cojan color. Retíralos a un plato con papel absorbente de cocina y condiméntalos con una pizca de sal.
Añade un par de cucharadas de aceite en la sartén de la fritada. Introduce los cuerpos de los chipirones y cocínalos vuelta y vuelta. Haz un hueco en el centro de la sartén e introduce la fritada para que se caliente.
Reparte la fritada en dos platos llanos y sirve 4 chipirones por ración. Acompaña con los tentáculos crujientes y con el falso arroz. Espolvorea con perejil picado.
Consejo:
Si los chipirones que tienes son pequeños, una vez limpios puedes rellenarlos con sus tentáculos, dorarlos en una sartén y añadirlos a la verdura pochada.
Consejo:
Después de dorar los chipirones, quedarán jugos caramelizados en la sartén. Puedes añadir un chorrito de vino blanco o txakoli y remover bien para recoger toda esa esencia y crear la base de la salsa.
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