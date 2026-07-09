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Jimeno vuelve a los colegios para preguntar a los niños si quieren hacerse mayores: "Haces caca y ya"

De nuevo, Jimeno sale a la puerta de los colegios con una pregunta para los más pequeños: ¿tienen ganas de hacerse mayores? Porque, al fin y al cabo, la vida adulta está llena de responsabilidades, trabajo y obligaciones. ¿Seguirán teniendo tanta prisa por crecer?

Son coles

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Aunque parezca que no, nuestro reportero Jimeno siempre tiene un as bajo la manga para encontrar nuevas preguntas con las que sorprender a los más pequeños. Desde sus comidas favoritas hasta los destinos de vacaciones que más les gustan, los niños siempre nos dejan respuestas tan espontáneas como ingeniosas.

Niño Son Coles

La pregunta de hoy ha sido muy sencilla: "¿Tú quieres hacerte mayor?". Una cuestión muy oportuna ahora que los niños disfrutan de las vacaciones de verano y tienen por delante casi tres meses para jugar, descansar y hacer prácticamente lo que les apetezca. Una realidad muy distinta a la de los adultos, que siguen cumpliendo con sus responsabilidades y acudiendo al trabajo.

Las respuestas, como era de esperar, no han tenido desperdicio. "Tengo dudas", reconoce un niño, que justifica su respuesta con una reflexión de lo más curiosa: "Cuando eres pequeño haces caca y ya, cuando eres adulto eres alto y tienes que agachar las piernas". Otra niña, en cambio, lo tiene clarísimo: "Me gusta muchísimo", asegura, porque cuando sea mayor podrá elegir su propia ropa e ir a la discoteca. Otro de los pequeños cree que todavía no es el momento: "Todavía es un poquito pronto", explica, recordando que su madre nunca tiene muy buena cara cuando se levanta para ir a trabajar.

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