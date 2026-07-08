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Juan vive sin estómago, ni colon, ni recto: "Sabía que me tenían que quitar trozos del cuerpo"

Juan convive con una condición especial desde años. El no tener estómago, ni colon, ni recto, ni vesicula biliar, le ha llevado a cambiar de hábitos por completo.

Juan

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Juan es un hombre de 40 años que convive con una condición especial: "Estoy vacío por dentro" asegura con humor. Nuestro protagonista no tiene estómago, ni vesicula biliar, ni colón, ni el recto por padecer polipsis familiar múltiple. Una enfermedad que puede provocarle cáncer de estómago, algo que conoce desde que tenía 13 años.

A partir de los 19 años, el riesgo de cáncer fue aumentando por lo que empezaron a quitarle órganos, primero el colon y el recto. Más tarde, a los 27, le extirparon el estómago. Juan ha estado a punto de morir tres veces y ha sufrido dolores fuertes que le han complicado la existencia.

Pese a los contratiempos y a las secuelas que le dejaron las operaciones, Juan afronta el día a día con humor. Reconoce que esta afección le ha enseñado mucho y ha aprendido a vivir de otra manera. Se pone alarmas para comer y acude al baño unas 5 o 7 veces al día, además de tener un mapa de todos los baños públicos de Valencia.

"El cáncer mató a mi abuela y a mis tíos", para nuestro invitado es una cosa muy seria, su familia ha sufrido. "Sabía que me tenían que quitar trozos del cuerpo" por culpa de este diagnóstico, afirma. También, nos ha contado como iba engañando a su mente con juegos para poder comer ya que "Una vez se me olvidó comer y me desmayé", llegó a pesar 57 kilos midiendo 1,87.

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