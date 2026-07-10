¡4.775 euros! El momento más tenso de Vanesa, que se queda muy cerca de perder un panel histórico

Vanesa ha aprovechado al máximo su turno en este panel de La ruleta de la suerte. No solo se ha quedado con los 550 euros de su compañera Anita, sino que también ha caído en los 1.000 euros y se ha hecho con varios gajos clave, como el de todas las vocales.

Además, el público ha jugado un papel fundamental al aconsejarle sabiamente que utilizara la doble letra. Tras apostar por la ‘L’, que ha aparecido tres veces, la concursante se ha colocado con 4.775 eurazos. Al escuchar a Jorge Fernández decirle la impresionante cifra, Vanesa no se lo ha pensado dos veces y ha decidido resolver.

Pero… todo el plató se ha quedado de piedra por un pequeño susto inesperado: se ha equivocado en una letra y ha estado muy cerca de decir adiós a esos casi 5.000 euros. Por suerte, entre la colección de gajos que había acumulado, estaba el comodín, que ha podido utilizarlo y esta vez sí, resolver el panel y asegurar su merecido premio. Pincha en el vídeo para descubrir el pequeño error que cometió Vanesa.

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