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Atrapado 45 minutos en un contenedor de basura: "¡Por favor, socorro!"

Un hombre queda atrapado en el interior de un contenedor de basura soterrado al intentar recuperar sus llaves de casa. Fueron 45 minutos de angustia para el protagonista hasta que llegó su rescate.

Basura

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Un vecino de Arganda del Rey acabó dentro de un contenedor de basura soterrado tras caer mientras intentaba recuperar las llaves de su casa. La escena dejó atónitos tanto a la Policía como a los bomberos, mientras numerosos vecinos observaban cómo los operarios elevaban los cubos del contenedor para localizar al afectado.

La sorpresa llegó cuando sacaron uno de los cubos verdes y descubrieron que en su interior se encontraba un hombre. Un operario se tapó la nariz mientras otro retiraba el cubo para facilitar el rescate. Lejos de perder la calma, el protagonista esperó tranquilamente a ser rescatado. Aceptó una botella de agua que le ofreció un bombero y salió sin presentar ningún rasguño.

Nuestro reportero, Adam Salvia, explica que el afectado permaneció alrededor de 45 minutos en el interior del contenedor hasta que un testigo, Gustavo, escuchó sus gritos de auxilio y se acercó por curiosidad. "Escuché: "¡Por favor, socorro!", "Miré y estaba el señor metido", relata Gustavo, quien asegura que le ofrecieron agua fría mientras él avisaba a los servicios de emergencia.

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