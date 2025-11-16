'Tanto la quería'... ¿que Andy se dejó engañar? El choque de versiones que podría llevar a Andy y Lucas a los juzgados

Andy y Lucas se separaron envueltos en polémicas y rumores de una mala relación entre ellos. El dúo se mostraba muy tenso sobre el escenario y hoy por fin conocemos sus versiones.

La versión de Andy

Andy aprovechó su visita a El Hormiguero, donde presentó su proyecto en solitario, para romper su silencio. Dijo sentirse "libre" por primera vez en mucho tiempo y decidió explicar, desde su punto de vista, lo que había ocurrido en los últimos meses.

Contó que su relación con Lucas llevaba tiempo reducida a lo estrictamente profesional y que llegaron a vivir choques muy intensos e, incluso, físicos. Además, aseguró que durante años existió una diferencia económica importante entre ambos dentro del dúo, afirmando que Lucas ganaba bastante más que él.

La versión de Lucas

Ante las declaraciones, Lucas estalló, asegurando que tomaría acciones legales por daños y perjuicios. Según él, nunca hubo irregularidades y Andy tan solo está tratando de hacer despegar su carrera en solitario.

Lucas actuaba como el empresario del dúo y Andy, como un asalariado. Por eso, Lucas siempre ganaba un porcentaje mayor, pero sostiene que también tenía otro tipo de responsabilidades y riesgos.

Además, el entorno de Lucas añade un dato a la ecuación: Andy tendría una deuda pendiente con él. Presuntamente, Lucas pidió un par de créditos para ayudar a Andy durante la pandemia, pero este no se lo devolvió en el plazo previsto y aún le debe 10.000 euros.

Esta deuda sería también la razón por la que Andy cobraría menos durante las giras, porque parte de ese crédito se devolvía con los beneficios de cada concierto.

Parece que la guerra entre Andy y Lucas aún no ha acabado. ¿Responderá de nuevo Andy a las acusaciones de Lucas? ¡Dale al play para enterarte de todo!