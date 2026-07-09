Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol y Nieves se reencuentran en un tenso cara a cara

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Tras una emotiva reconciliación, Marta y Fina vivirán su despertar más romántico. La hija de Damián incluso llamará a la fábrica para avisar de que no podrá acudir para poder pasar toda la mañana con la fotógrafa. ¡Vaya tortolitas!

Además, Mabel y Salva tendrán a punto los preparativos de la fiesta de celebración por la no deslocalización de la fábrica.

Sin embargo, un contratiempo de última hora dejará a los De la Reina sin fotógrafo para la fiesta. Cloe no dudará en proponer a Fina como su sustituta, ¿aceptará la joven?

En otro orden de cosas, Claudia y Miguel se sincerarán con sus respectivos confidentes sobre su última cita que casi termina en beso, ¿se atreverán a dar un paso más?

Mientras, Begoña, tras enterarse de su ruptura con Valentina, no dudará en acercarse a Andrés y ofrecerle su apoyo. ¿Se alegrará realmente del adiós de esta pareja?

Además, Eduardo por fin conocerá a Roque, aunque decidirá presentarse como su tío y no como su verdadero padre. ¿Terminará el joven por descubrir la verdad sobre su familia?

Finalmente, Nieves y Marisol vivirán un tenso reencuentro marcado por reproches y duras indirectas. ¡La joven no dará crédito a que Pablo le haya contado la verdad a su mujer!

Descubre las respuestas adelantándote a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas