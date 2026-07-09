Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol y Nieves se reencuentran en un tenso cara a cara

La joven se queda sin palabras cuando descubre que es cierto que Pablo le ha confesado la verdad a su mujer.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol y Nieves se reencuentran en un tenso cara a cara

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol y Nieves se reencuentran en un tenso cara a cara

Publicidad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Tras una emotiva reconciliación, Marta y Fina vivirán su despertar más romántico. La hija de Damián incluso llamará a la fábrica para avisar de que no podrá acudir para poder pasar toda la mañana con la fotógrafa. ¡Vaya tortolitas!

Además, Mabel y Salva tendrán a punto los preparativos de la fiesta de celebración por la no deslocalización de la fábrica.

Sin embargo, un contratiempo de última hora dejará a los De la Reina sin fotógrafo para la fiesta. Cloe no dudará en proponer a Fina como su sustituta, ¿aceptará la joven?

En otro orden de cosas, Claudia y Miguel se sincerarán con sus respectivos confidentes sobre su última cita que casi termina en beso, ¿se atreverán a dar un paso más?

Mientras, Begoña, tras enterarse de su ruptura con Valentina, no dudará en acercarse a Andrés y ofrecerle su apoyo. ¿Se alegrará realmente del adiós de esta pareja?

Además, Eduardo por fin conocerá a Roque, aunque decidirá presentarse como su tío y no como su verdadero padre. ¿Terminará el joven por descubrir la verdad sobre su familia?

Finalmente, Nieves y Marisol vivirán un tenso reencuentro marcado por reproches y duras indirectas. ¡La joven no dará crédito a que Pablo le haya contado la verdad a su mujer!

Descubre las respuestas adelantándote a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad » Avances

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol y Nieves se reencuentran en un tenso cara a cara

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol y Nieves se reencuentran en un tenso cara a cara

Capítulo 600 de Sueños de libertad; 9 de julio: Tasio reprime sus sentimientos hacia Paula, pero le ofrece un nuevo trabajo

Capítulo 600 de Sueños de libertad; 9 de julio: Tasio reprime sus sentimientos hacia Paula, pero le ofrece un nuevo trabajo

Beatriz reemplaza la leche materna por un biberón y envuelve a Juanito con su olor para arrebatárselo a Begoña

Beatriz reemplaza la leche materna por un biberón y envuelve a Juanito con su olor para arrebatárselo a Begoña

Miguel, a punto de besar a Claudia, pero… ¡en el último momento no se atreve a dar el paso!
Capítulo 600

Miguel, a punto de besar a Claudia, pero… ¡en el último momento no se atreve a dar el paso!

Marta abre su corazón a Fina y sellan una emotiva reconciliación: “No me vas a perder nunca”
Capítulo 600

Marta abre su corazón a Fina y sellan una emotiva reconciliación: “No me vas a perder nunca”

Un beso en sus sueños delata a Begoña… ¡no puede olvidarse de Andrés!
Capítulo 600

Un beso en sus sueños delata a Begoña… ¡no puede olvidarse de Andrés!

Mientras tanto, Gabriel cree que su mujer ha tenido una pesadilla.

Ella es Noa, la miembro más joven del equipo de investigación, interpretada por Sara Sanz: “Entró en la policía judicial por pasión”
Compañera de Lola

Ella es Noa, la miembro más joven del equipo de investigación, interpretada por Sara Sanz: “Entró en la policía judicial por pasión”

La actriz se mete en el papel de Noa, una joven que sentirá mucha curiosidad por el equipo que conforman Ágata y Lola.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia y Miguel, más cerca que nunca tras su cita en el cine... ¿habrá beso?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia y Miguel, más cerca que nunca tras su cita en el cine... ¿habrá beso?

Capítulo 599 de Sueños de libertad; 8 de julio: el miedo se apodera de Marta… ¡teme perder a Fina para siempre!

Capítulo 599 de Sueños de libertad; 8 de julio: el miedo se apodera de Marta… ¡teme perder a Fina para siempre!

Beatriz pierde el control y le echa en cara a Gabriel que solo se preocupe por Begoña: “Tu familia soy yo”

Beatriz pierde el control y le echa en cara a Gabriel que solo se preocupe por Begoña: “Tu familia soy yo”

Publicidad