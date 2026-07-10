Esta noche, tú decides quiénes acompañarán a J Kbello en la gran final de Tu cara me suena

J Kbello se convirtió la semana pasada en el primer finalista de la decimotercera edición tras acabar la noche en lo alto de la clasificación general. Después de cinco victorias y grandes actuaciones, se confirmaba su paso a la final.

Vídeo: J Kbello se convierte en el primer finalista de la edición: “Ha sido la mejor etapa de mi vida”

Esta noche, vosotros seréis los encargados de decidir qué cuatro concursantes acompañarán al gaditano en la gran final del programa a través de vuestros votos en la web y mediante llamadas.

Paloma San Basilio, Melody, Radiohead, Pastora Soler o Camilo Sesto serán algunas de las imitaciones que veremos esta noche sobre el escenario. ¡Os esperamos a partir de las 22:00h en Antena 3!

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