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Esta noche, tú decides quiénes acompañarán a J Kbello en la gran final de Tu cara me suena

El público podrá decidir a través de la web y de llamadas quiénes ocuparán las cuatro plazas de finalistas que quedan de Tu cara me suena.

Esta noche, tú decides quiénes acompañarán a J Kbello en la gran final de Tu cara me suena

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Patri Bea
Patri Bea
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J Kbello se convirtió la semana pasada en el primer finalista de la decimotercera edición tras acabar la noche en lo alto de la clasificación general. Después de cinco victorias y grandes actuaciones, se confirmaba su paso a la final.

Vídeo: J Kbello se convierte en el primer finalista de la edición: “Ha sido la mejor etapa de mi vida”

Esta noche, vosotros seréis los encargados de decidir qué cuatro concursantes acompañarán al gaditano en la gran final del programa a través de vuestros votos en la web y mediante llamadas.

Paloma San Basilio, Melody, Radiohead, Pastora Soler o Camilo Sesto serán algunas de las imitaciones que veremos esta noche sobre el escenario. ¡Os esperamos a partir de las 22:00h en Antena 3!

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