"Las llamas eran de más de diez metros": huye del incendio de Los Gallardos, acaba hospitalizado y sigue sin encontrar a su mujer

Jean Claude, que se encuentra en Francia, intervino en el programa para explicar la situación que atraviesa su familia. Según relató, su primo y su esposa se encontraban juntos en la vivienda cuando el incendio se aproximó peligrosamente.

Las llamas, aseguró, superaban los diez metros de altura y estaban prácticamente sobre la casa, lo que provocó una reacción de pánico. En medio de la huida, su primo sufrió una lesión en una pierna y graves quemaduras.

Una huida que terminó separando al matrimonio

Según el relato de Jean Claude, ambos abandonaron la vivienda intentando ponerse a salvo, pero lo hicieron en medio de una situación caótica. Su primo salió primero y, desde ese momento, perdió de vista a su mujer.

Desde entonces, la familia asegura no haber tenido noticias de ella, una incertidumbre que mantiene en vilo a todos sus allegados. “Es muy fácil decir que había que quedarse en casa”

Durante la entrevista, Susanna Griso recordó que tanto las autoridades como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, habían insistido en que, en este tipo de incendios, la recomendación general es permanecer confinados en el interior de las viviendas siempre que las condiciones lo permitan.

Jean Claude respondió que esa recomendación puede resultar difícil de seguir cuando el fuego amenaza directamente la casa. Es muy fácil decirlo, pero hay que estar allí”, afirmó, insistiendo en que el miedo y el pánico condicionan cualquier decisión en una situación límite.

Hospitalizado, pero pendiente de una sola noticia

El primo de Jean Claude continúa ingresado en el hospital recuperándose de las quemaduras sufridas durante la huida.

Sin embargo, según explica su familiar, el dolor físico ha quedado en un segundo plano. Lo que más le preocupa en estos momentos es no saber qué ha ocurrido con su mujer, de la que continúa sin tener noticias. La familia permanece a la espera de cualquier información sobre su paradero mientras avanzan las labores de búsqueda y evaluación de los efectos del incendio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.