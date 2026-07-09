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El cantante Pitingo y Laura Escuredo rompen su relación y cancelan la boda: "No eran tan almas gemelas"

Parece que la ilusión entre Pitingo y su comprometida, Laura Escuredo, ha muerto. Tras haber anunciado su boda hace tan sólo unos meses y sin pasar por el altar, la pareja rompe su relación.

Pilar Vidal

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

El amor parecía haber vuelto a sonreír a Pitingo tras una etapa especialmente difícil marcada por su separación de Verónica Fernández, con quien compartió tres décadas de vida. El cantante había retomado el contacto con Laura Escuredo, su primer amor, iniciando así una nueva ilusión.

Después de divorciarse en octubre de 2025, Pitingo comenzó una relación con Escuredo apenas dos meses más tarde, en diciembre. La pareja sorprendió al anunciar su compromiso tan solo un mes después de iniciar su noviazgo. Lo hicieron a través de sus redes sociales, compartiendo una fotografía de sus manos en la que destacaba un llamativo anillo de compromiso, dejando claro que el artista estaba dispuesto a pasar por el altar por segunda vez.

En abril de este año, Laura reconocía ante los medios que todavía no podían confirmar la fecha del enlace porque seguían valorando distintas opciones. Aun así, ambos transmitían la ilusión con la que afrontaban los preparativos de la boda.

Sin embargo, en las últimas semanas han cobrado fuerza los rumores de una posible crisis e incluso de una ruptura, cuando la pareja aún no había llegado a celebrar su esperado enlace.

La última imagen que compartieron juntos en redes sociales es del pasado mes de mayo. Según explicó la colaboradora Pilar Vidal, el cantante atravesó una depresión tras su separación y, una vez recuperó cierta estabilidad, decidió reencontrarse con Laura después de tantos años. En la actualidad, Pitingo se habría instalado en un ático junto a su hijo y afrontaría esta nueva etapa con tranquilidad. La periodista asegura que ambos habrían comprendido que, pese a las expectativas con las que retomaron su historia, no eran tan almas gemelas como habían imaginado.

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