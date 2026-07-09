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La mujer de José Luis estaba embarazada y no se dio cuenta: "Vi al bebé caer al váter"

Nely no sabía que estaba embarazada y confundía los síntomas con los de la menstruación. Pese a los dolores y a los pocos recursos que había en el hogar, pudo parir, pero, el bebé nació sin vida.

Feto

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Juan Ismael es un hombre de 45 años que ha vivido una trágica historia. Su mujer, Nely, le contaba el sábado por la noche los dolores que tenía en la tripa, sin embargo, lo justificaba como algo normal con un "Me va a bajar la regla", supuestamente. A las 10 de la mañana del domingo, ambos se pusieron con sus tareas del hogar correspondientes. Pero, en un momento, Nely empiezó a notar dolores mucho más fuertes e insoportables y se quedó en el baño durante 20 minutos en silencio.

Según cuenta su pareja, la protagonista decía que "algo le estaba saliendo" y de forma repentina "Vi al bebé caer al váter" seguido de un: "Lo cogí de los piececitos y se lo puse en las manos a mi mujer". Juan Ismael fue corriendo a llamar a los vecinos para conseguir ayuda y también llamaron a la ambulancia. Los servicios de emergencia trataron de reanimar al bebé, pero no fue posible.

Finalmente, Nely fue trasladada al Hospital Materno de Málaga. Allí estuvo ingresada cuatro días y le dieron el alta ayer. Pese a que, los dos están ya en casa de manera estable, la mujer está destrozada.

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