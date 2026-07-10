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La curiosa anécdota de los chipirones de Joseba Arguiñano: ¿Sabes por qué se llama chipirones Pelayo la receta?

El cocinero le ha explicado a Antonio Resines el motivo por el que la receta de Chipirones se llama Pelayo. Descubre la curiosa anécdota de Joseba Arguiñano.

La curiosa anécdota de los chipirones de Joseba Arguiñano

La curiosa anécdota de los chipirones de Joseba Arguiñano: ¿Sabes por qué se llama chipirones Pelayo la receta?

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Joseba Arguiñano ha preparado una divertida receta de Chipirones Pelayo con un falso arroz negro que es un trampantojo de calabacín junto a Antonio Resines.

chipirones pelayo con falso arroz negro

Antonio Resines cocina junto a Joseba Arguiñano: receta de Chipirones Pelayo con falso arroz negro

El cocinero vasco le ha explicado al actor una curiosa anécdota de dónde viene el motivo del nombre de Pelayo de esta receta.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

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chipirones pelayo con falso arroz negro
Un trampantojo

Antonio Resines cocina junto a Joseba Arguiñano: receta de Chipirones Pelayo con falso arroz negro

El actor se ha estrenado en los fogones donde se considera un novato junto al hijo de Karlos Arguiñano. Disfruta de esta original receta de Chipirones Pelayo con falso arroz negro.

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