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La curiosa anécdota de los chipirones de Joseba Arguiñano: ¿Sabes por qué se llama chipirones Pelayo la receta?
El cocinero le ha explicado a Antonio Resines el motivo por el que la receta de Chipirones se llama Pelayo. Descubre la curiosa anécdota de Joseba Arguiñano.
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Joseba Arguiñano ha preparado una divertida receta de Chipirones Pelayo con un falso arroz negro que es un trampantojo de calabacín junto a Antonio Resines.
El cocinero vasco le ha explicado al actor una curiosa anécdota de dónde viene el motivo del nombre de Pelayo de esta receta.
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