La curiosa anécdota de los chipirones de Joseba Arguiñano: ¿Sabes por qué se llama chipirones Pelayo la receta?

Joseba Arguiñano ha preparado una divertida receta de Chipirones Pelayo con un falso arroz negro que es un trampantojo de calabacín junto a Antonio Resines.

El cocinero vasco le ha explicado al actor una curiosa anécdota de dónde viene el motivo del nombre de Pelayo de esta receta.

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