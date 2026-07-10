Avance exclusivo de La Voz Kids: ¿Conseguirá Lola un puesto en la Semifinal?

Lola volverá a subirse al escenario de La Voz Kids para afrontar uno de los momentos más decisivos de su aventura en el programa. En el Asalto Final, la talent interpretará ‘El mundo’, de Pablo López, una canción cargada de emoción con la que buscará convencer al público y hacerse con una de las últimas plazas para la Semifinal en el equipo de Luis Fonsi.

Después de demostrar su enorme sensibilidad durante toda el concurso y que tiene un arte inigualable, Lola afronta este nuevo reto con una actuación muy especial en la que volverá a mostrar su capacidad para transmitir y su gran evolución.

¿Conseguirá emocionar una vez más y ganarse el apoyo del público? Descúbrelo este sábado en el Asalto Final de La Voz Kids.