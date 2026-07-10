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Sigue en directo la segunda semifinal de Tu cara me suena: Melody y Ana Torroja, imitadas

Los concursantes se juegan una plaza en la gran final con imitaciones como Radiohead, Paloma San Basilio o Pastora Soler.

Sigue en directo la segunda semifinal de Tu cara me suena: Melody y Ana Torroja, imitadas

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Patri Bea
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Esta noche, viviremos una emocionante semifinal el directo en la que vosotros podréis decidir desde vuestras casas quiénes acompañarán a J Kbello en la gran final del próximo viernes.

J Kbello imitará a modo de exhibición a Slimane y sus compañeros se la jugarán con Melody, Paloma San Basilio, P!nk, Ana Torroja, Radiohead, Pastora Soler, Camilo Sesto y Manolo Tena.

Nada está escrito y vosotros tenéis la última palabra. ¿Quiénes conseguirán las cuatro plazas de finalistas que quedan? ¡Te esperamos a partir de las 22:00h en directo en Antena 3!

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Esta noche, tú decides quiénes serán finalistas

Manel Fuentes explicará al inicio de la gala cómo podéis votar para elegir qué cuatro concursantes merecen acompañar a J Kbello en la gran final.

¡Muy atento porque vosotros tenéis la última palabra!

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Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

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El público podrá decidir a través de la web y de llamadas quiénes ocuparán las cuatro plazas de finalistas que quedan de Tu cara me suena.

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