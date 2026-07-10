Sigue en directo la segunda semifinal de Tu cara me suena: Melody y Ana Torroja, imitadas

Esta noche, viviremos una emocionante semifinal el directo en la que vosotros podréis decidir desde vuestras casas quiénes acompañarán a J Kbello en la gran final del próximo viernes.

J Kbello imitará a modo de exhibición a Slimane y sus compañeros se la jugarán con Melody, Paloma San Basilio, P!nk, Ana Torroja, Radiohead, Pastora Soler, Camilo Sesto y Manolo Tena.

Nada está escrito y vosotros tenéis la última palabra. ¿Quiénes conseguirán las cuatro plazas de finalistas que quedan? ¡Te esperamos a partir de las 22:00h en directo en Antena 3!

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