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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos la última hora de la declaración de Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero ha comparecido ante el juez Calama y ha defendido su inocencia. La Fiscalía ha solicitado como medidas cautelares la retirada de su pasaporte y la obligación de presentarse en el juzgado cada quince días para firmar. A su salida de la sede judicial, no ha realizado declaraciones a los medios de comunicación.

José Luis Rodríguez Zapatero

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Marta Ruiz Romero
Publicado:

José Luis Rodríguez Zapatero sigue envuelto en una inmensa investigación judicial después de que el juez José Luis Calama le acusase de siete delitos tales como: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y contra Hacienda Pública.

El expresidente del Gobierno ha comparecido hoy ante el juez Calama en la Audiencia Nacional para declarar sobre las acusaciones que pesan sobre él en el marco de la investigación del caso Plus Ultra. Durante su comparecencia, ha asegurado que no tuvo ninguna influencia en el rescate de la aerolínea y que "jamás" ha tenido sociedades fuera de España.

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, analizamos las declaraciones de Zapatero y las consecuencias que pueden tener las decisiones del juez en el futuro del expresidente del Gobierno. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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