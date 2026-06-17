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LA VOZ KIDS
Los talents de La Voz Kids desvelan cómo ven a sus coaches
Un divertido juego entre los participantes de La Voz Kids pone a prueba cuánto conocen a sus coaches y deja respuestas sorprendentes sobre música, personajes y sueños de futuro.
Con cuatro vasos asociados a cada coach, los talents de La Voz Kids participaron en un reto en el que tuvieron que encestar una pelota para responder preguntas de todo tipo. Durante la dinámica recordaron canciones de sus mentores, eligieron emojis y compartieron datos relacionados con ellos.
Las respuestas más llamativas llegaron al comparar a los coaches con personajes populares y al imaginar qué harían si ocuparan su puesto durante un día. Entre sus ideas destacaron contactar con otros artistas o actuar en un gran estadio ante miles de personas.
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