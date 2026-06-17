Tom Holland confirma su boda secreta con Zendaya: "Encontré a mi alma gemela"

Lo que era un secreto a voces en el panorama de Hollywood se ha convertido, por fin, en una realidad oficial. Tras meses de especulaciones y pistas veladas, Tom Holland ha confirmado de forma definitiva que él y Zendaya están felizmente casados.

El encargado de dar vida a SpiderMan ha aprovechado una entrevista con Esquire UK para romper su habitual secretismo y validar la noticia a raíz de una divertida anécdota sobre unas fotos de boda de la pareja generadas por Inteligencia Artificial que se volvieron virales en las redes.

Holland ha comentado entre risas que su propia abuela vio las imágenes falsas y se asustó al pensar que no la habían invitado al enlace. Al ser repreguntado por el periodista sobre si había tenido que dar explicaciones al resto de sus parientes, el británico ha soltado la gran exclusiva con total naturalidad: "No, porque estaban todos allí. Eso es todo lo que vas a saber al respecto".

Aunque no ha querido ofrecer más detalles logísticos sobre el íntimo día del "sí, quiero", el actor se ha explayado como nunca a la hora de elogiar la sólida y madura relación que mantiene con la ganadora del Emmy.

"Nuestro trabajo puede presentar situaciones muy estresantes y es realmente reconfortante contar con una relación sólida que perdure en el tiempo", ha reflexionado el actor, poniendo en valor el fuerte vínculo emocional que los une por encima de la fama.

"Nos apoyamos mutuamente de una manera única, porque solo nosotros entendemos realmente lo que significa vivir esta vida, y creo que eso es un gran privilegio, porque no me imagino cómo podría tener algo así con otra persona. Así que, para mí, encontré a mi alma gemela. Es mi mejor amiga, y soy más feliz que nunca cuando estoy con ella, pero también nunca me había sentido tan apoyado y seguro. Punto", declaraba el actor británico.

Esta confirmación oficial llega tres meses después de que el estilista de confianza de Zendaya, Law Roach, hiciera saltar todas las alarmas durante los Actor Awards el pasado 1 de marzo al soltar ante los micrófonos de forma espontánea: "¡La boda ya tuvo lugar! ¡Te la perdiste!".

Tom Holland y Zendaya como SpiderMan y MJ | instagram.com/biancabellacosplay - Sony Pictures

Unas sospechas que la propia actriz alimentó en ese mismo evento luciendo una nueva y sencilla alianza de oro junto a su anillo de compromiso, una joya que posteriormente repitió en las fotos promocionales de su película The Drama y durante su aplaudido paso por la Semana de la Moda de París.

La noticia de su matrimonio llega precisamente en el momento de mayor exposición pública para la pareja, quienes acaban de pasar por España para desatar la locura colectiva de sus seguidores. De hecho, los recién casados se han vuelto virales estos días tras conocerse al detalle los planes de Zendaya y Tom Holland en Madrid.

Tom Holland y Zendaya en Madrid presentando SpiderMan Brand New Day | Gtres

La historia de amor de los intérpretes, que inició en 2016 durante el rodaje de SpiderMan: Homecoming donde encarnaban a Peter Parker y MJ, vive así su capítulo más idílico en un año que promete ser histórico para sus respectivas carreras cinematográficas.

Más allá de su consolidada unión sentimental, la pareja volverá a compartir cartel y pantalla este mismo verano por partida doble. Primero lo harán junto a Christopher Nolan en la esperadísima producción La Odisea, fijada para el 17 de julio, y apenas dos semanas después, el 31 de julio, regresarán por todo lo alto con el estreno mundial de Spider-Man: Un nuevo día.