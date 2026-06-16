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Un padre mata al logopeda de su hijo al creer que abusaba de él y negarse a mostrarle las cámaras de seguridad

Un hombre mata a puñaladas al logopeda de su hijo al creer que estaba abusando del niño. El propio autor del crimen se entregó a la policia y confesó todo lo ocurrido con las manos ensangrentadas.

Flor madre de paciente

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Marta Ruiz Romero
Publicado:

El padre de un menor de dos años apuñala al logopeda de su hijo al creer que estaba abusando de él. El padre dejó como de costumbre al niño en manos del profesional y a los pocos minutos volvió irrumpiendo por sorpresa en el despecho, encontrándose al menor semidesnudo, fue entonces cuando sacó una navaja de 15 centímetros y mató al especialista. La razón para llegar hasta ese punto fue que el padre del niño pidió las cámaras a la víctima por las sospechas y que este se negó.

Una vecina que conocía al profesional asegura conocerle desde hace ocho o nueve años y que es "imposible" que pudiese haber hecho algo así, que cumplía cada día con su rutina y que iban y salían los niños. Los pacientes de la clínica no dan crédito con lo acontecido, Sara, madre de uno de los pacientes de Vicente no se lo cree al haber confiado en él durante muchos años: "Una persona excepcional, siempre dispuesto a ayudar" seguido de un "Esta tarde le tocaba cita con mi hijo".

Flor, otra madre de uno de tantos pacientes de Vicente también se posiciona en creer que el logopeda era inocente ya que su hijo acudía a menudo a la clínica y nunca ha sospechado de nada raro, incluso intentado buscar algo que le descuadrase. Sin embargo, la declarante considera que "la reacción de cada persona es diferente" aunque "la visión no es la realidad".

Actualmente, los cuerpos de seguridad están registrado los dispositivos electrónicos en busca de material pornográfico infantil, asegura el colaborador Carlos Quilez debido a las acusaciones del asesino hacia la víctima.

La investigación sigue abierta, equipos de la Policía Nacional, científica y el grupo de Homicidios han registrado esta mañana el lugar del crimen. El agresor ha pasado la noche en el calabozo y pasará a disposición judicial mañana, también volverá al lugar de los hechos para reconstruir desde cero el crimen junto a la policía.

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