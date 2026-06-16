Fernando Verdasco se sincera sobre la llegada de su hija Mía y revela cómo se encuentra Ana Boyer tras el parto

Fernando Verdasco ha sido uno de los protagonistas de los premios SIE 2026, donde ha recibido un premio que reconoce su exitosa trayectoria deportiva. Un reconocimiento que el extenista ha recibido con mucha ilusión y que le ha servido para hacer balance de una carrera marcada por grandes éxitos, entre ellos sus triunfos con la selección española en la Copa Davis.

"Recibir premios siempre es un honor y cuando es de una iniciativa como SIE me gusta mucho. Al final, para una persona como yo, que ha conseguido tanto por España con la Copa Davis, es una alegría muy grande", ha explicado.

El exfutbolista ha confesado además que cada vez le cuesta más acudir a eventos públicos. Sin embargo, ha aclarado que no se debe a ningún motivo concreto, sino a una nueva etapa de su vida más centrada en la familia: "Ahora ya retirado del tenis y un poco más fuera de los focos mediáticos, estoy tranquilo en casa con la familia y disfrutando de los pequeños".

Fernando Verdasco hablando con la prensa | Europa Press

Precisamente su familia ha sido uno de los temas principales de la conversación. Fernando ha hablado con una sonrisa de la llegada de Mía, la cuarta hija que ha tenido junto a Ana Boyer y la primera niña de la pareja: "Estamos todos muy bien, muy contentos de que esté Mía con nosotros y disfrutando de estas primeras semanas con ella".

Aunque reconoce que la experiencia de la paternidad no le pilla por sorpresa, sí ha admitido que cada vez cuesta más organizarse: "Ya siendo cuatro no es lo mismo que cuando eran uno o dos. Te tienes que dividir más el tiempo y es más complicado".

Además, Fernando ha contado una anécdota relacionada con los recuerdos más importantes de su carrera. Al ser preguntado por dónde guarda sus trofeos y medallas, ha contado que las copas siguen en casa de sus padres, aunque una de sus medallas ya tiene nuevo propietario: "Las medallas las tiene mi hijo Mateo, que el otro día se las robó a mis padres y dijo que las quería tener él. Salió de casa de mis padres con las tres medallas puestas".

Iker Casillas dándole el premio a Fernando Verdasco | Gtres

Fernando también ha tenido unas palabras para su mujer, Ana Boyer, asegurando que su recuperación tras el parto ha sido excelente: "Ana se recupera muy rápido y gracias a Dios ha ido todo muy bien". Por el momento, la pareja no ha decidido nada sobre el bautizo de la pequeña Mía ni sobre quiénes serán sus padrinos: "Vamos a disfrutar del verano y ya en unos meses decidiremos un poco más".

Tampoco ha querido olvidarse de sus padres ni del resto de la familia, que se encuentra completamente volcada con la recién nacida: "Están todos felices. A todos les encantan los niños y se nos cae la baba a todos". Un sentimiento que, según ha dejado claro, también comparte Tamara Falcó, a quien ha definido con cariño como una tía muy querida por toda la familia.