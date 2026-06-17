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Asesinato en Valencia

Novedades en el crimen del logopeda: el padre irrumpió en la consulta con una navaja de 15 centímetros

La investigación sigue abierta y las preguntas que surgen al rededor del asesinato del logopeda son varias. ¿Fue un ataque fortuito o el autor confeso tenía sospechas previas de abusos hacia su hijo?

Novedades del crimen del logopeda en Valencia.

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Espejo Público
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Este lunes ocurría todo: un joven de 24 años mataba a cuchilladas al logopeda de su hijo tras sospechar abusos hacia el menor. Según ha declarado el autor confeso de los hechos, tras dejar al niño de dos años en la clínica, salió a fumar a la calle y escuchó cómo lloraba. En ese momento, relata que irrumpió en la consulta y se encontró al menor sin pantalones y sin pañal.

Hoy hemos podido conocer en 'Espejo Público' que el arma que empleó el asesino es una navaja española de 15 centímetros, la cual se encontró junto al cuerpo.

Por ahora, la investigación sigue abierta y se tratan de conocer todos los detalles al respecto. Porque a pesar de que el padre ha mantenido su versión, hay partes que no cuadran a los agentes. Entre ellas, ¿por qué llevaba un arma encima?

Padres, cámaras y dispositivos investigados

"Abrió la puerta y dijo que Vicente no estaba con cara de enfadado", relataba una de las madres que llevaba a su hijo a la consulta de Vicente, el logopeda asesinado, y que tenía cita justo en el momento en que ocurrieron los hechos. Tanto su testimonio, como el de otros padres y madres son ahora foco de la investigación. Sin embargo, todos ellos desmienten el testimonio del asesino.

Los dispositivos del especialista también están siendo en estos momentos analizados por los investigadores en busca de cualquier rastro de contenido pedófilo, ya que no contaba con antecedentes.

"O me enseñas las cámaras o te mato", dijo el autor confeso del crimen antes de acabar con la vida de Vicente. Hoy conocemos que el centro no cuenta con esas cámaras de las que hablaba el joven y, por tanto, la policía está centrada en las imágenes recogidas por las de los locales contiguos a la clínica.

No será hasta este jueves cuando el padre del menor pase a disposición judicial. Mientras tanto, todos los esfuerzos continúan volcados a averiguar que ocurrió realmente en aquella clínica valenciana.

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