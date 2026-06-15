A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recordamos el secuestro de Publio Cordón de la mano de su hija
El secuestro de Publio Cordón conmocionó España en 1995. Hoy, su hija nos cuenta cómo pagó un rescate sin saber que los GRAPO ya lo habían matado.
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El empresario Publio Cordón salió a correr un 27 de junio de 1995 y nunca volvió. Fue secuestrado por los GRAPO y a día de hoy se desconoce su paradero o dónde descansan sus restos.
Su hija, Carmen Cordón, entonces embazada, fue la encargada de su rescate. Aterrorizada y desesperada, reunió 400 millones de pesetas sin saber que, en el momento de entregarlas, su padre ya estaba muerto.
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Hoy, aún con el dolor de quien no ha podido cerrar del todo una herida, recibimos a Carmen Cordón. ¿Cómo recuerda el secuestro y la muerte de su padre? ¡Esta tarde, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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