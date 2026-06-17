La verdad sobre Meryem sale a la luz: Cihan recuerda el amor que marcó para siempre su vida

Decidida a conocer mejor a su marido, Alya pregunta a Cihan por Meryem, la mujer con la que estuvo a punto de casarse. El líder de los Albora rememora entonces los acontecimientos que siguieron al asesinato de su padre y cómo aquel conflicto acabó condicionando su futuro En tierra lejana.

Durante su relato, Cihan explica que la boda nunca llegó a celebrarse porque el padre de Meryem se opuso a la unión. Aunque ambos lucharon por permanecer juntos, la joven terminó marchándose a Alemania, dejando una huella que sigue pesando en el presente.

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