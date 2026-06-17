Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 17 de junio

Rebeca y Susana lo pierden todo y lo vuelven a recuperar ¡en el mismo panel!

Esta pareja de hermanas ha tenido la mala suerte de caer en la quiebra cuando ya habían acumulado 725 euros.

Rebeca y Susana lo pierden todo y lo vuelven a recuperar ¡en el mismo panel!

Rebeca y Susana lo pierden todo y lo vuelven a recuperar ¡en el mismo panel!

Publicidad

"Qué pena, como tiráis las dos a la vez sin controlar las tiradas, pues hemos caído en la quiebra", afirma Jorge Fernández.

Desde el comienzo del programa, Rebeca y Susana han tirado de La ruleta a la vez cada una de las veces que les ha tocado el turno.

Todo iba bien con esta técnica hasta que no han calculado la tirada y han caído en la quiebra perdiendo 725 euros.

Lo bueno es que, aunque una quería y la otra no, han terminado usando el supercomodín para continuar jugando. ¡No te pierdas todo lo que han ganado!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

Rebeca y Susana lo pierden todo y lo vuelven a recuperar ¡en el mismo panel!

Rebeca y Susana lo pierden todo y lo vuelven a recuperar ¡en el mismo panel!

Nicolás Redondo

Nicolás Redondo pide la dimisión de Pedro Sánchez y alerta de un "riesgo" para la democracia: "Es una verdadera piratería política"

Jorge Fernández, ante el desacuerdo de Gema y Sofía: “¿Esto va a ser así todo el rato?”

Jorge Fernández, ante el desacuerdo de Gema y Sofía: “¿Esto va a ser así todo el rato?”

Abogados Hazte Oír.
Zapatero

Abogados de Hazte Oír solicitan la prisión provisional para Zapatero: "Ya hemos visto la huida de un 'president' en un maletero"

Pan Ezequiel
Para 1 hogaza

Joseba Arguiñano elabora la receta de pan Ezequiel: "Un pan con fundamento y muy nutritivo"

Ragout de pescado con espirales de arroz
Para 4 personas

Ragout de pescado con espirales de arroz, de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano ha preparado esta receta con salmón y rape, pero puedes hacerla con cualquier tipo de pescado. En conjunto, este plato tiene una buena combinación de proteínas, energía sostenida y nutrientes protectores que ayudan a mantener el bienestar general.

Ignacio Varela, sobre ZP
ZAPATERO

Ignacio Varela, analista y exasesor de ZP, contundente: "Para gobernar hay que servir y para ser forajido también, y Zapatero no sirve"

El que fuera subdirector del Gabinete de Presidencia del propio expresidente Zapatero ha vuelto a manifestarse con una contundencia abrumadora sobre los hechos que investiga la Audiencia Nacional.

Melody y Fonsi en La Voz Kids

Así presenta Luis Fonsi a Melody, su asesora en La Voz Kids: “Es la mejor de las mejores”

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

Garamendi se desvincula del presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, que llama "memos" a los jóvenes por coger bajas "porque les ha dejado la novia"

Lorena Vázquez

Lorena Vázquez, sobre el comunicado que Kiko Rivera le dedica a Irene Rosales: "Ha vuelto a usar la Inteligencia Artificial"

Publicidad