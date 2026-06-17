Rebeca y Susana lo pierden todo y lo vuelven a recuperar ¡en el mismo panel!

"Qué pena, como tiráis las dos a la vez sin controlar las tiradas, pues hemos caído en la quiebra", afirma Jorge Fernández.

Desde el comienzo del programa, Rebeca y Susana han tirado de La ruleta a la vez cada una de las veces que les ha tocado el turno.

Todo iba bien con esta técnica hasta que no han calculado la tirada y han caído en la quiebra perdiendo 725 euros.

Lo bueno es que, aunque una quería y la otra no, han terminado usando el supercomodín para continuar jugando. ¡No te pierdas todo lo que han ganado!

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