Mejores momentos | 17 de junio
Rebeca y Susana lo pierden todo y lo vuelven a recuperar ¡en el mismo panel!
Esta pareja de hermanas ha tenido la mala suerte de caer en la quiebra cuando ya habían acumulado 725 euros.
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"Qué pena, como tiráis las dos a la vez sin controlar las tiradas, pues hemos caído en la quiebra", afirma Jorge Fernández.
Desde el comienzo del programa, Rebeca y Susana han tirado de La ruleta a la vez cada una de las veces que les ha tocado el turno.
Todo iba bien con esta técnica hasta que no han calculado la tirada y han caído en la quiebra perdiendo 725 euros.
Lo bueno es que, aunque una quería y la otra no, han terminado usando el supercomodín para continuar jugando. ¡No te pierdas todo lo que han ganado!
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