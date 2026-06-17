Proponen que las tapas españolas sean patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad

Las tapas son el plato español más conocido internacionalmente. Las hay de todo tipo, forma y sabor, pero la tapa es algo más.

Hay dos leyendas sobre su origen. Por un lado se cree que surgieron en el siglo XIII, cuando Alfonso X exigió que junto al vaso de vino se pusiera algo de comer. Y por otro, también se toma de referencia que en el siglo XX a Alfonso XIII un camarero en Cádiz le puso una loncha de jamón sobre el vaso para que no le entrara arena.

Además, su nombre podría deberse a la costumbre de tapar literalmente las copas y vasos de vino en las tabernas. Los camareros cubrían la bebida con una rebanada de pan o una loncha de jamón para evitar que entraran insectos o polvo.

Según un informe sobre los hábitos del tapeo de los españoles, la mayoría lo practican al menos una vez a la semana. Y fruto de esta tradición son los concursos y degustaciones que se celebran en muchas ciudades de España a lo largo del año. Por todo ello, este producto tan nuestro se postula para convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

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