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Mejores momentos | 17 de junio

Jorge Fernández, ante el desacuerdo de Gema y Sofía: “¿Esto va a ser así todo el rato?”

Madre e hija no logran ponerse de acuerdo: mientras que Gema insiste en comprar vocales, Sofía discrepa con su madre porque piensa que no las necesita.

Jorge Fernández, ante el desacuerdo de Gema y Sofía: “¿Esto va a ser así todo el rato?”

Jorge Fernández, ante el desacuerdo de Gema y Sofía: “¿Esto va a ser así todo el rato?”

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“Compro la I”, declara contundente Gema. Sin embargo, su hija no quería comprar ninguna vocal. “¿Esto va a ser así todo el rato?”, pregunta intrigado Jorge Fernández al ver la reacción de Sofía.

Además de la ‘I’, Gema ha comprado la ‘U’ haciendo caso omiso a las indicaciones de su hija. “¿Por qué no querías que tu madre comprase estas vocales?”, pregunta el presentador de La ruleta.

“Ya me lo sabía”, responde Sofía. Y es que la más joven de la pareja ya sabía el panel y no necesitaba las vocales para resolver. “Has palmado 100 euros”, le reconoce Jorge Fernández tras conocer los motivos de su discordia.

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